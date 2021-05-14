الكنيسة الكلدانية في مصر تحتفل بعيد ظهور العذراء في فاتيما

إحتفلت إيبارشية القاهرة للكلدان بعيد شفيعتها العذراء سيدة فاتيما وأتى الإحتفال في ظل الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي بسبب وباء كورونا، برعاية الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر





شارك في الإحتفال نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعلية للأقباط الكاثوليك، الذي قام مشكورًا بإلقاء الموعظة. كذلك شارك نيافة مار جورج شيحان مطران إيبارشية القاهرة وعموم مصر للموارنة. ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك. والأب يوسف عبد النور اليسوعي الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر والآباء المنظمون للقداس الإحتفالي الأب مايكل سليم الفرنسسكاني والأب جان صفير اللعازري. ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الطوائف الكاثوليكية المارونية واللاتينية والقبطية.

شارك في القداس الإلهي سعادة السيد أندراش كوڤاچ، سفير جمهورية المجر والسيدة سوزي رفلة النائبة السابقة بمجلس النواب. هذا وأرسل الكثير من الآباء البطاركة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات تهانيهم ومشاركتهم الكنيسة الكلدانية في مصر إحتفالها الكبير.

رافق تنظيم القداس الإحتفالي جوق الشمامسة والكورال وكشافة ابو الهول وموظفي المطرانية والكاتدرائية.