حصاد الحكومة في أسبوع.. متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومشروعات حياة كريمة

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 مايو 2021، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام بها من أنشطة.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي كل من الوزارة والهيئة الهندسية.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارتين والهيئة الهندسية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.





كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، حيث طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" بصرامة، وشدد على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الدولة خلال إجازة العيد، وكذلك عقد اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود تطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، وتطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية.





وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021، حيث قامت اللجنة بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية، كما قام بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، حيث استهل جولته بتفقد الوحدات السكنية في مدينة حدائق أكتوبر لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، ووجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات.





كما شملت الأنشطة أيضًا، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، حيث استمع إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، مشيرًا إلى أن أنه سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر (محور ترعة الزمر سابقًا)، في ختام جولته في محافظة الجيزة، حيث يعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.





واستكمالًا لما سبق، تم إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأيضًا تم إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.



