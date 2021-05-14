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تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تحرير 16 محضر لمحال تجارية ومخابز خاصة، محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت، وإعدام 20 كيلو جرام من الملح و10 كيلو جرام من الفاكهة، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خلال حملة على محلات الأمن الغذائي وتداول الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة والمخبوزات في العيد، بمركز ومدينة سمسطا.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.

وأضاف البيان، أنه تبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وقام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة مديرة الطب الوقائي بالإدارة الصحية، بشن حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي ومحلات السوبرماركت وبائعي الأسماك المدخنة والمملحة ومحلات تصنيع وبيع المخبوزات ومحلات الجزارة.

ومّرت الحملة على عددًا من المنشآت الغذائية مختلفة الأنشطة، حيث تم سحب 21 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة "كعك وبسكوت وبيتي فور" لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المشآت و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية، وإعدام 20 كيلو جرام من الملح و10 كيلو جرام، من الفاكهة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وذكر بيان المحافظة، أن الحملة شارك فيها، كل من: مسعد ابراهيم، ونصير فيليبس، ومحمد كمال، ومحمد عبدالناصر.
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)
تحرير 16 محضرا وإعدام 30 كيلو ملح وفاكهة في حملة ببني سويف (صور)

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