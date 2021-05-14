عاجل.. أسعار الذهب تقفز 6 جنيه للجرام في ثاني ايام العيد

تحولت اسعار الذهب في مصر إلى ارتفاعات سريعا في تعاملات اليوم الجمعة ثاني ايام العيد معوضة الخسائر التى حققتها بالأمس بقيمة 3 جنيهات للجرام.

سعر جرام الذهب يقفز بقيمة 6 جنيه :

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بقيمة 6 جنيه للجرام، حيث سجل سعر عيار الذهب 24 جرام نحو 905 جنيه، وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 793 جنيه للجرام، وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 980 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 6352 جنيه.

اسعار الذهب العالمية ترتفع :

وجاءت تلك الزيادات، بعد الارتفاع القوي في أسعار الذهب العالمية يوم الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة). وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1827.40 دولار.