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ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-5-2021

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الحديد ما بين 500 جنيه و650 جنيها في سوق الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر.

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 14 مايو 2021.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-5-2021

ارتفع حديد عز بنحو 500 جنيه ليصل إلى 14200 جنيه مقابل 13700 جنيه.

ارتفع حديد بشاي بنحو 600 جنيه ليصل إلى 14100 جنيه مقابل 13500 جنيه.

ارتفع حديد العتال بنحو 650 جنيها لصل إلى 14100 جنيه مقابل 13450 جنيها.

ارتفع حديد المراكبي بنحو 600 جنيه ليصل إلى 13900 جنيه مقابل 13300 جنيه.

ارتفع حديد المصريين بنحو 550 جنيه ليصل إلى 14050 جنيها مقابل 13500 جنيه.

ارتفع حديد العشري بنحو 600 جنيه ليصل إلى 13900 جنيه مقابل 13300 جنيه.

ارتفع حديد مصر ستيل بنحو 600 جنيه ليصل إلى 13900 جنيه مقابل 13300 جنيه.

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