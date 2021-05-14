Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السابعة والثلاثين

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:31 م
ميسي
ميسي
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين.

ويحتل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 29 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1- ليونيل ميسي.. 29 أهداف
2- كريم بنزيما.. 22 أهداف
3 – جيرارد مورينو.. 22 أهداف
4- لويس سواريز.. 19 أهداف
5- يوسف النصيري .. 18 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف
7 – خوسي لويس موراليس .. 14 أهداف
8 – اياغو اسباس .. 13 أهداف
9 – رفائيل مير فيسينتي .. 13هداف
10 – ماركوس لورنتي .. 12 اهداف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الاسباني برشلونة الدورى الإسباني

أخبار تهمك

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن رباعي دفاع الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ ساعة

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

12:46 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

02:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق