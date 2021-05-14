ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السابعة والثلاثين

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السابعة والثلاثين
الجمعة 14/مايو/2021 - 02:31 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين.
ويحتل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 29 هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:
1- ليونيل ميسي.. 29 أهداف
2- كريم بنزيما.. 22 أهداف
3 – جيرارد مورينو.. 22 أهداف
4- لويس سواريز.. 19 أهداف
5- يوسف النصيري .. 18 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف
7 – خوسي لويس موراليس .. 14 أهداف
8 – اياغو اسباس .. 13 أهداف
9 – رفائيل مير فيسينتي .. 13هداف
10 – ماركوس لورنتي .. 12 اهداف
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