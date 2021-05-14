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موسيماني يوافق على طلب الأهلي

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:31 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة الثلاثي المعار للمارد الأحمر نهاية الموسم الحالي.

وتألق الثلاثي أحمد ياسر ريان وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر خلال الموسم الجارى مع أنديتهم، مما جعل موسيماني يقرر عودتهم نهاية الموسم لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم القادم.

وكان عمار حمدي قد انضم إلى زعيم الثغر موسمين على سبيل الإعارة، بينما رحل ريان إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد، وأحمد عبد القادر إلى سموحة أيضا موسما واحدا وتنتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها غدا في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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موسيمانى رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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