كريم فهمي عن طرح "ديدو" بالسينمات في أزمة كورونا: يجب أن ندعم صناعة السينما (خاص)







كشف الفنان كريم فهمي، عن تفاصيل فيلمه "ديدو" الذي يُعرض حاليًا في السينمات وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وسيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.







وقال كريم فهمي بطل ومؤلف فيلم ديدو في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أنه قام بكتابة الفيلم منذ عامين ونصف ولكنه أخذ وقت طويل في مرحلة التصوير والتحضير والجرافيكس، مُشيرًا إلى أن يشبه "قصة الأصبع" التي لم تقدم في مصر من قبل والموضع كان مشجعًا للغاية لكي يقبل عليه.







وعن طرح العمل بالسينمات في ظل أزمة فيروس كورونا ، فأكد أن النجاح رزق من الله، وأنه يجب عليهم أن يقفوا بجانب صناعة السينما وأن يدعموها بشكل كبير، لافتًا أن العمل الجيد يعرض في أي وقت مهما كانت المعوقات التي تقابله.



وبالنسبة لغيابه عن دراما رمضان المنقضي، فأرجع ذلك لعدم وجود دور مناسب لكي يقدمه، فلذا فضل الغياب.



وأوضح كريم فهمي أنه تعاقد على فيلم رومانسي للمخرج هادي الباجوري من بطولة ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد ومدير التصوير محمود زهران.