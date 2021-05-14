توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

شيع قبل قليل المئات من أهالي قرية السيد حسين بطريق مشروع عبدالقادر في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، جثمان العميد عمرو الدمرداش، من قوة مديرية أمن الإسكندرية، والذي توفي في أول أيام عيد الفطر المبارك أثناء سجوده في صلاة العشاء.





ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفقيد، حيث أثنوا على حسن أخلاقه وتواضعه الجم، وكان الفقيد يعمل من قبل في مديرية أمن قنا، وهو متزوج ولديه 3 أولاد.



