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توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شيع قبل قليل المئات من أهالي قرية السيد حسين بطريق مشروع عبدالقادر في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، جثمان العميد عمرو الدمرداش، من قوة مديرية أمن الإسكندرية، والذي توفي في أول أيام عيد الفطر المبارك أثناء سجوده في صلاة العشاء.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفقيد، حيث أثنوا على حسن أخلاقه وتواضعه الجم، وكان الفقيد يعمل من قبل في مديرية أمن قنا، وهو متزوج ولديه 3 أولاد.

وكان آخر ما كتبه الفقيد، على حسابه الشخصي، أول أمس الأربعاء، "آخر يوم في رمضان في آخر ساعة وهي من صلاة العصر إلى أذان المغرب، يعتق الله فيها بقدر ما اعتق في رمضان كله، وهي ساعة إجابة للدعاء، تُجاب الدعوة ولا ترد، فهنيئا لمن يستغفر ويدعو ربه، انشروها واذكروني بدعوة تسركم".
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)
توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

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بوابة الفجر اهالي البحيرة الفجر

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