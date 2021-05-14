بوتين: النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يشكل خطرا مباشرا على مصالح روسيا الأمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن التصعيد الحاد الحالي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يشكل خطرًا مباشرًا على مصالح روسيا الأمنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.