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حدوته آخر الليل بثقافة سوهاج

الجمعة 14/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
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تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الإهتمام بالمسرح والعمل على تنمية مواهب الشباب بفرع ثقافة سوهاج من خلال فعاليات الموسم المسرحى الجديد، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث بدأ الموسم بالعرض المسرحى "حدوتة آخر الليل" لفرقة بيت ثقافة جرجا، تأليف تحمد الصعيدي، أشعار أشرف الخطيب، موسيقي وألحان إسلام أسامه، ديكور وملابس عبد الناصر أحمد، إخراج محمود شلبي، تدور أحداث العرض في إطار حواديت لشخصيات مصرية شعبية تم سردها على لسان الشخصيات، حينما قامت كل شخصيه بسرد قصتها في رسالة وإلقائها في صندوق داخل ضريح ولي من الأولياء، ثم يظهر كاتب مسرحي يقوم بمساومه الخادم على فتح الصندوق ولكنه يرفض، وبعد مناقشات ومفاجأه غير متوقعه يقوم الخادم بتسليم الصندوق.



العرض بطولة رأفت رشدي بيشوي روماني، صلاح الخطيب، محمد البدري، الاء عاصم، ألاء نصار، رفاعي شعبان، أحمد ناصر، اريج احمد، هاجر محمد، نجوى شعبان، والطفلين بيشوي وسيفين.



تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

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