3 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أحدهم بشأن مواعيد المحال

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:





وقف صرف الأسمدة الصيفية

البداية كانت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.





وأوضحت انتظام صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، حيث تم تعميم منظومة كارت الفلاح لتنظيم عملية استلام الأسمدة، كما أنه في الوقت الحالي يتم تسليم الأسمدة للمزارعين سواء الذين تسلموا كارت الفلاح، أو الحائز الذي لا يمتلك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو من قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن، حيث يتم صرف الأسمدة له بموجب بطاقة الرقم القومي، واستلام صورة منها، ويتم صرف الأسمدة له بناءً على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، مع التأكد من وجود حيازة له، وتكون مزروعة وليست ضمن الحيز العمراني.





مواعيد غلق المجال التجارية

ونفت الحكومة تغيير مواعيد غلق المجال التجارية بأن تكون في العاشرة مساءا بدلا من التاسعة، مؤكدة على أن يتم اغلاق المحال التجارية في الساعة 9 مساءًا، وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتهيب الحكومة بجميع المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





رسالة عن تحذيرات متلقي لقاح كورونا

كما نفت وزارة الصحة رسالة نصية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا، مُشددةً على أن كافة المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه.



