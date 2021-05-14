Advertisements

الليلة..أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة عبور سيراميكا فى الدورى

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
يختتم اليوم الجمعة فريق سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة سيراميكا كيلو باترا المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة سيراميكا المقرر لها غد السبت فى الجولة الـ22 من بطولة الدورى العام.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة سيراميكا، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.

وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على اعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.

وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة سيراميكا، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به خاصة على ملعبه فى ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب رغبة ضياء السيد مديره الفنى فى استمرار  سلسلة النتائج الجيدة لسيراميكا فى الفترة الاخيرة.

ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق سيراميكا فنيا ومشاهدة المباريات الأخيرة فى الدورى أمام بيراميدز استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى بعد تغير أسلوب لعب الفريق فى الدورى.
واختار أحمد سامى، قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها مساء غدا السبت، حيث وصل الفريق إلى القاهرة أمس للمبيت بأحد الفنادق قبل التوجه اليوم السويس استعدادا للقاء الذى سيقام على الجيش بالسويس.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا استعدادا للقاء سموحة وهم:
حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.
الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا.
الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومحمد كناريا ورفيق كابو ومصطفى فتحى، وعبد الكبير الوادى ومحمد نادى.
الهجوم: أحمد عبد القادر وعرفة السيد وديريك نسينامبى وإسلام جمال، ومحمد ليلة.

ويغيب عن الفريق عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد شكرى ومحمد عبدالمنعم للإصابة، وعلى غزال ومحمود معاذ لأسباب فنية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبور سيراميكا فى الدورى سيراميكا فى الدورى ا فى الدورى

أخبار تهمك

الكشف عن رباعي دفاع الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 18 ساعة

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ ساعة و نصف

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سموحه يتسلح بـ22 لاعباً لمواجهة وادى دجلة غداً فى الدورى

والد الطفل الذي صفعه لاعب وادي دجلة يكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)

سموحة يغلق صفحة الزمالك ويبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعداداً لمواجهة سيراميكا فى الدورى

20 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

اليوم.. سموحة يخضع لمسحة "كورونا" استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدورى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

01:53 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

12:46 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق