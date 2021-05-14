الليلة..أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة عبور سيراميكا فى الدورى

يختتم اليوم الجمعة فريق سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة سيراميكا كيلو باترا المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة سيراميكا المقرر لها غد السبت فى الجولة الـ22 من بطولة الدورى العام.





وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة سيراميكا، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.





وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على اعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.





وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة سيراميكا، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به خاصة على ملعبه فى ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب رغبة ضياء السيد مديره الفنى فى استمرار سلسلة النتائج الجيدة لسيراميكا فى الفترة الاخيرة.





ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق سيراميكا فنيا ومشاهدة المباريات الأخيرة فى الدورى أمام بيراميدز استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى بعد تغير أسلوب لعب الفريق فى الدورى.

واختار أحمد سامى، قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها مساء غدا السبت، حيث وصل الفريق إلى القاهرة أمس للمبيت بأحد الفنادق قبل التوجه اليوم السويس استعدادا للقاء الذى سيقام على الجيش بالسويس.





وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا استعدادا للقاء سموحة وهم:

حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.

الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا.

الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومحمد كناريا ورفيق كابو ومصطفى فتحى، وعبد الكبير الوادى ومحمد نادى.

الهجوم: أحمد عبد القادر وعرفة السيد وديريك نسينامبى وإسلام جمال، ومحمد ليلة.





ويغيب عن الفريق عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد شكرى ومحمد عبدالمنعم للإصابة، وعلى غزال ومحمود معاذ لأسباب فنية



