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الزمالك ضد انبي.. حكم المباراة "وش السعد" على الأبيض (أرقام)

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:04 م
الزمالك وانبي
الزمالك وانبي
علاء خليف
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يتجدد اللقاء مساء اليوم الجمعة، بين فريقي الزمالك ونظيره إنبي في مواجهة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط على فريق الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق انبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الزمالك وإنبي، فيما يعاونه أحمد توفيق، ومحمود عبد السميع، وعلي الكيكي حكما رابعا، ومحمد سلامة حكما للفيديو، ومحمد يوسف كحكم فيديو مساعد.

ماذا قدم الزمالك وانبي مع صافرة طارق مجدي؟

أدار الحكم طارق مجدي 7 مباريات سابقة لفريق الزمالك، فاز الفارس الأبيض في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، أشهر البطاقة الصفراء 14 مرة للاعبي الأبيض، واحتسب للفريق 4 ركلات جزاء.

بينما أشهر البطاقة الصفراء 14 مرة لمنافسي الزمالك، وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب ضده ركلة جزاء وحيدة.

أما بالنسبة لنادي إنبي أدار له طارق مجدي 12 مباراة سابقة، حقق الفريق البترولي 4 انتصارات، وخسر مباراتين، وحسم التعادل 6 مباريات، أشهر البطاقة الصفراء للاعبي الفريق 31 مرة، واحتسب له ركلتي جزاء.

وأشهر "مجدي"  البطاقة الصفراء لمنافسي إنبي 21 مرة، وبطاقتين حمراء، واحتسب ضده 4 ركلات جزاء.

الحكم طارق مجدي أدار مباراة وحيدة بين الزمالك وانبي، فاز فيها الفريق الأبيض بنتيجة 2-1 في الجولة  22 من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019.

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