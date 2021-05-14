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رئيس "الأسقفية" يرسم مارك تقي قسا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الجمعة صلوات رسامة مارك تقي سنادة قسًا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

بدأت الصلوات بالترانيم ثم الاعتراف العام وصلاة الغفران حتى قدم المطران منير حنا القس لأعضاء الكنيسة قائلًا: أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي هى جزء من إقليم الإسكندرية وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تعبد الإله الواحد الحقيقي، وتعترف بالإيمان المعلن في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجددًا لكل جيل من الأجيال، ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحي في قوانين الإيمان التاريخية وبنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والقسوس والشمامسة.


ووجه المطران حديثه للقس مارك فأجابه قائلًا: أؤكد وأعلن اعتقادي في الإيمان المعلن في الكتاب المقدس وقوانين الإيمان والوثائق التاريخية التي تؤمن بها الكنيسة الأسقفية في الصلاة العامة وممارسة الأسرار، واتعهد باستخدام الصلوات المُصرح بها في الكنيسة الأسقفية.


ضمن طقوس الرسامة، سلم المطران منير حنا القس مارك تقي الكتاب المقدس، والماء اللازم لممارسة طقوس المعمودية وآنية الكنيسة والزيت ومفتاح الكنيسة وكتاب الصلاة العامة وقوانين الكنيسة، وفي نهاية الطقس قدم القس تعهدًا يبدأ بعده الخدمة حيث ركع في منتصف الكنيسة قائلًا: يا إلهي إني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكنك دعوت خادمك أن يقف في بيتك ويخدمك على مائدتك المقدسة، إني أقدم ذاتي ونفسي وروحي وجسدي في خدمتك، ذكرني دائما بأعمال قدرتك وانر فهمي بنور الروح القدس، واجعل رغبة قلبي وإرادتي أن أفعل مشيئتك، اجعلني أداة لخلاص شعبك الذى اؤتمنت أن أخدمه، اجعلني مستحقا أن أقدم أسرارك المقدسة وبحياتي وتعليمي أقدم كلمة الحياة الحقيقية. كن معي دائما في مسئوليات الخدمة، انهض حياتي بالصلاة، في التسبيح زد محبتي وامتناني، اعطني فكرا متجددا في الوعظ، واضمن إنه بكلماتك المقدسة ينجذب كل العالم لملكوتك المبارك، كل هذا أسأله من أجل خاطر ابنك مخلصنا يسوع المسيح.

كما ترأس المطران صلوات خدمة تثبيت جوي صموئيل وهى خدمة انضمام العضو الجديد فى الكنيسة بعد إعلان إيمانه أمام شعب الكنيسة وذلك استعدادا لإتمام طقس الزواج من القس مارك تقي.
الجدير بالذكر إن القس مارك تقي خريج كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية من جامعة المنوفية وحاصل على بكالوريوس لاهوت أسقفى من كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة.
وماجستير في اللاهوت من كلية ترينتى الأمريكية ويعمل حاليًا أستاذا لمادة العهد القديم بكلية اللاهوت الأسقفية ومسئول الشباب ببرنامج تدريب قادة الشباب بكلية اللاهوت تمت رسامته كشماس عام2019 وقسًا لخدمة الشباب اليوم.

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