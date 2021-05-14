موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي أستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة أستون فيلا أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب سيلهرست بارك.









ويحتل أستون فيلا حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات.