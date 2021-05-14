متظاهرون يجتازون السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن عددًا من متظاهرون اجتازوا السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شخصاً حاول التسلل من لبنان إلى إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن قوات الجيش رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبها فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس، حيث هرعت القوات إلى المكان وألقت القبض عليه".

وأضاف أفيخاي أدري، أنه تم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن.