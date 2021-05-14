موسيماني يحسم موقف مشاركة أجاي أمام صن داونز

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف مشاركة جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام صن داونز بد تعافيه من الإصابة.





وأصبح جونيور أجاي جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في لقاء صن داونز غدًا بعد تعافي اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية والتي حرمته من المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.





واستقر موسيماني على الدفع بأجاي في لقاء الغد وفقًا لنتيجة اللقاء، ففي حال تقدم الأهلي في النتيجة بشكل كبير سيمنح المدرب الجنوب إفريقي اللاعب النيجيري فرصة المشاركة مرة أخرى، وحال عدم سير اللقاء على النحو الذي يصب في صالح الفريق لن يخاطر موسيماني بالدفع بأجاي.









ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه صن داونز مساء غد السبت على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في جنوب إفريقيا.