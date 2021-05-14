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"الأطباء" تندد باعتداءات إسرائيل الإجرامية على الشعب الفلسطيني

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قالت نقابة أطباء مصر، إنها تتابع بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث فى الأراضى الفلسطينية، منددة باعتداءات إسرائيل الإجرامية والغاشمة على الشعب الفلسطينى باستهداف سكان غزة بالغارات التى تتوالى لليوم الخامس على التوالى حتى أرتفع عدد الشهداء لأكثر من ١٠٠ شهيد من بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا ال٨٣٠ مصاب.

كما تدعو نقابة أطباء مصر المجتمع الدولى للتصدى لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

ومن جانبها ترحب النقابة بفتح معبر رفح وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطينى الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينين وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية
وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.

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