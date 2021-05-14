وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بطريق الزعفرانة رأس غارب (صور)

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.





ومن جانبه تابع اليوم اللواء حامد احمد حامد حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم (1425 م.ص.ق) اثر اختلال بعجلة القيادة مما ادى الى انقلاب السيارة بجانب الطريق وتحمل اسرة مصرية مكونه من زوج وزوجه وطفلان.





تم وصولهم للمستشفى المركزى الساعه التاسعه صباحا بواسطة سيارات الاسعااف فى ظل تواجد طاقم اطباء وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمه والاشعه واسفر الحادث عن وفاة الزوج وبعض الكسور بالزوجة وتم عمل الاشعه اللازمه وتجبير اليد اليسرى وتم اسعاف الطفلة وبحالة جيدة وتقديم الخدمة الطبية للطفل وتركب اسطرة ووضعه تحت الملاحظه.



