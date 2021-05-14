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محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بمدينة المنصورة للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية منعا لإنتشار فيروس كورونا.

ووجه "مختار" بإستمرار إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء تأدية كافة الصلاوات في كافة المساجد بنطاق المحافظة منعا لإنتشار فيروس كورونا.

وقد تضمنت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد حسين جاد الله مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية تحت عنوان "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية" وتحدث قائلًا أن من يتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها حافلة بمناحي الخير المختلفة التي لا تقتصر على زمان أو مكان وإذا كان الله قد جعل نفحات للبيت الحرام ولشهر رمضان الكريم فقد جعل من الخير في كل زمان سبلا متعددة، وقد حث خطيب الجمعة على المداومة على العمل الصالح أسوة بالنبي "صلى الله عليه وسلم " وأنه شعار المؤمنين.

وإلتقي " مختار " بعدد من المواطنين عقب الإنتهاء من تأدية صلاة الجمعه وإستمع الي مشاكلهم ومطالبهم ووجه بدراستها والعمل علي حلها وأكد علي اننا جميعا كجهاز تنفيذي نعمل علي تلبية إحتياجات المواطنين في كافة المجالات..

جاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل المساجد أثناء تأدية كافة الصلاوات حفاظا علي حياة المواطنين من إنتشار فيروس كورونا وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)
محافظ الدقهلية يستمع لمشاكل المواطنين في مسجد النصر (صور)

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