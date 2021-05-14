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هبوط أرضي بالشارع الإنشائي برأس غارب في البحر الأحمر (صور)
الجمعة 14/مايو/2021 - 03:22 م
محمد طه
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شهد الشارع الإنشائي بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، هبوط أرضى بسبب تسريب المياه أثر كسر في الخط الرئيسي للمياه.
وعلى الفور انتقل اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب يرافقه المهندسة ايمان مدير الفرع الشمالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة هبوط أرضي بالشارع الإنشائي أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي ناتج عن تسريب المياه اثر كسر بالخط الرئيسي المغدي للمدينة.
وقام رئيس المدينة بتكليف شركة السلام انترناشيونال بمعاينة الطريق واتخاذ الإجراءت الفورية لرفع كفاءة الطريق وعادة عمل التربة الزلطية والطبقة الأسفلتية.
يذكر أنه تم وضع صدادات أمام مكان الهبوط الأرضي ونهيب بأهالي المدينة المارين بنفس الطريق تهدئة السرعة منعا لوقوع أي حادث.
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