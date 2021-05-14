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محافظ بورسعيد يتابع جهود الأحياء في تنفيذ قرارات غلق الشواطئ (صور)

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة الأحياء خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافيتريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وفي حي المناخ، خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قام رئيس حي المناخ الدكتور منصور بكرى بتوزيع الكمامات على المواطنين وحثهم علي ارتداء الكمامة للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم كما ناشد المواطنين بالاهتمام بأبنائهم وذويهم والتأكد من ارتدائهم الكمامات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية
وتستمر الحملات والمتابعة اليومية بنطاق الحى لمتابعة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بسيارات الأجرة والميكروباصات والمحال بكافة المناطق بنطاق حي المناخ.

وفي حي الزهور، قامت حملة مساء أمس على الكافيتريات والمقاهي والمحال بنطاق حي الزهور بقيادة الأستاذ فوزى الوالي رئيس الحي، وقامت بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم غلق وتشميع عدد ٢ محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى حي الضواحي، تابع اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي أعمال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق مختلفة بالضواحي حيث تم إزالة تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الرمال والأتربة من شوارع الحى وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها وحول محيط عدد من المدارس الواقعة بها يأتي ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحي، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وقرارات غلق المقاهي والكافيتريات في التاسعة مساء.

وفي حي العرب، لليوم الثاني ساد الهدوء مختلف شوارع حي العرب في ثان أيام عيد الفطر المبارك مع تواصل اغلاق الشواطئ العامة والحدائق والأندية لمنع التجمعات وتابع المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب جهود الإدارات التنفيذية بحي العرب بالمرور على شاطئ البحر والحدائق وذلك لفض أي تجمعات بشارع الكورنيش وتم نشر عدد من الحواجز المرورية لمنع السيارات من الانتظار لمنع أي تجمعات ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك قد تم تعيين خدمات امنية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة والحدائق والمنتزهات.

فيما قام رئيس حي العرب بمتابعة الحالة والمرور على الخدمات والمنتزهات بمناطق حي العرب

وفي حي الشرق، يتابع حي الشرق تنفيذ تطبيق قرار اغلاق المحلات والكافيهات والمولات التجارية بمحافظة بورسعيد من التاسعة مساءا اثناء فترة إجازة العيد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين وإزالة عدد من الإشغالات بقيادة العميد نعمان علي نعمان رئيس الحي.

وفي مدينة بورفؤاد، شدد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد على تكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق في التاسعة مساءًا ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما ناشد مجلس مدينة بورفؤاد السادة المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وأكد محافظ بورسعيد على متابعته المستمرة أولا بأول لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء خلال عيد الفطر للحد من التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، مشيرا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
محافظ بورسعيد يتابع جهود الأحياء في تنفيذ قرارات غلق الشواطئ (صور)
محافظ بورسعيد يتابع جهود الأحياء في تنفيذ قرارات غلق الشواطئ (صور)
محافظ بورسعيد يتابع جهود الأحياء في تنفيذ قرارات غلق الشواطئ (صور)
محافظ بورسعيد يتابع جهود الأحياء في تنفيذ قرارات غلق الشواطئ (صور)

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مواعيد الغلق محافظ بورسعيد قرارات الغلق

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