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انتحار المتهم بقتل ابنته وخالها وإصابة 4 أخرين بالخانكة

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على جثة المتهم بقتل ابنته وخالها وإصابة 4 آخرين فى قرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة.

وأقدم المتهم على الانتحار بعد ارتكاب الجريمة لاعتراضه على زواج نجلته، بإطلاق النيران على نفسه مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وعثر على جثته بجوار مسكنه، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بعمل مناظرة للجثة وانتداب الطب الشرعىدي لتشريحها، وعمل معاينة لمكان الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز مستخدما سلاحا ناريا "طبنجة"، وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل، ما أسفر عن مصرع ابنته وخالها، وإصابة طليقته ونجله واثنين آخرين.

أخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتم تشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث القليوبية، وعلى الفور جرى الانتقال لمكان الحادث بمنطقة سرياقوس، لإجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم الهارب.

وبالفحص تبين اقتحام عاطل، هارب، محل إقامة طليقته "ف.ل.ع"، 35 عاما، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى "طبنجة 9 مم"، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته "أ. ل. ع"، 45 عاما، إثر تلقيه طلقة بالرأس، وابنة المتهم "ص. م. ق"، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن، وإصيب "إ.س.م"، 25 عاما، بطلق نارى بالصدر، و"أ.ص.ل"، 29 عاما، نجل شقيق طليقة المتهم، مصاب بطلق نارى بالقدمين، و"ق.م.ق"، 26 عاماند، نجل المتهم، مصاب بطلق نارى بالكتف، و"ف.ل.ع"، 35 عاما، طليقة المتهم، مصابة بكدمات وخدوش.

وبسؤال المصابين من قبل المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، قرروا أن المتهم على خلاف مع زوجته، وجرى الطلاق بينهما منذ عام ونصف، ويتعاطى المواد المخدرة، فيما تولت الزوجة تربية الأولاد ويساعدها أشقاؤها، وعندما تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته الضحية، اعترض المتهم على الزواج، فأحضر السلاح الناري واقتحم المنزل وصوب تجاههم عدة طلقات نارية أسفرت عما حدث.

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