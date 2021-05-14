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مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 68 رحلة جوية، غدا السبت، ثالث ايام عيد الفطر المبارك، بمعدل 47 رحلة دولية و18 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي لنقل 6869 راكبا وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة عليتسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
 
ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك  بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.
 

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