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أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-5-2021

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:26 م
اسعار الدينار الكويتي اليوم
اسعار الدينار الكويتي اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي في البنوك اليوم الجمعة 14-5-2021، مع استمرار غلق البنوك تعاملاتها امام المواطنين حتي يوم الاثنين القادم بسب اجازة عيد الفطر.

أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-5-2021:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.93  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.07  جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.07  جنيه للشراء.

52.22  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس:

51.85  جنيه للشراء.

52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01  جنيه للشراء.

52.26  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.82  جنيه للشراء.

52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45  جنيه للشراء.

52.18  جنيه للبيع.

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