الأهلي يرتدي زيه الرسمي أمام صن داونز

Advertisements
الأهلي يرتدي زيه الرسمي أمام صن داونز
الجمعة 14/مايو/2021 - 03:30 م
علي نبوي
Advertisements
عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بمقر النادي بالجزيرة.
وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 من الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements