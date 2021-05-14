الأهلي يرتدي زيه الرسمي أمام صن داونز

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور ‏الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بمقر النادي بالجزيرة.‏





وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.





وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.





وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ‏والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد «الأهلي ‏we السلام» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏



