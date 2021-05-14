Advertisements

الأهلي يرتدي زيه الرسمي أمام صن داونز

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور ‏الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بمقر النادي بالجزيرة.‏

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، مدير الأمن، وسمير عدلي، المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، وذلك في حضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، ويرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ‏والحضور قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد «الأهلي ‏we السلام» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صن داونز رياضة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقف مشاركة أجاي أمام صن داونز

منذ ساعة و 20 دقيقة

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

01:53 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

12:46 م

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق