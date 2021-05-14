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صحة الدقهلية: استمرار مراكز تلقي لقاحات كورونا طوال إجازة العيد (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، على استمرار فتح مراكز تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال "مكي" في تصريحات خاصة على فضائية "تين" اليوم الجمعة إن هناك انتشار بـ25 مركز على مستوى المحافظة لتلقي اللقاحات، مناشدًا المواطنين بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاحات.

وطالب المواطنين بسرعة التوجه إلى مركز تلقي التطعيم حسب الرسالة التي تصل إليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أن يتوجهوا إلى مركز تلقي اللقاحات في حالة عدم التسجيل وسيتم التسجيل لهم وإعطائهم اللقاح.

وأكد على ضرورة إقبال المواطنين على التطعيم لأن هذا الذي سيعمل على القضاء على الفيروس، مشددًا على توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية وجميع غرف الطوارئ في المستشفيات على مستوى المحافظة طوال إجازة العيد.

قال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاحات هي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت بين اللقاحات في الفاعلية، ولكنه في النهاية سيؤدي إلى تقليل الحالات الحرجة بين المصابين.

وأضاف "الخطيب" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" أن اكتساب المناعة المجتمعية لن يتحقق إلا بالوصول إلى 70% من تطعيم السكان في أي مجتمع وهذا لن يحدث إلا عن طريق التطعيم.

وأشار إلى أن هناك تدفق للقاحات على مصر في إطار حرصها على القيام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ إجراءات مسبقة لعدم حدوث زحام أو تكدس خلال فترة الأعياد.

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