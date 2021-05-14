رسالة تحذيرية من لاوتارو إلى إنتر ميلان

وجه أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، تحذيرًا لإدارة النيراتزوري، بشأن تجديد عقده.





وكان مارتينيز قد أبدى غضبه من تصرفات الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي الإنتر، بعد إشراكه في الدقيقه ال 36 كبديلا لأليكسيس سانشيز الذي ترك الملعب بداعي الإصابة، قبل أن يقوم المدرب الإيطالي بتغيير لاوتارو في الدقيقة ال 77 من عمر المباراة.





وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: أكد كامانو نحن هادئون، لكن الوضع الحالي في إنتر يمنعنا من أي تنبؤ".





مضيفا:" لاعبي سعيد في انتر، وفاز مؤخراً بلقب الدوري الايطالي، لكن لا يسعنا إلا الإنتظار".





وأكد:" لم ندخل في مفاوضات مع أي نادي آخر ونتعامل مع بقاء لاوتارو ضمن صفوف الانتر كأولوية".





وحذر:" في الوقت الحاضر لا جدوى من التنبؤ حول مستقبله، لكننا نريد أولا أن نفهم كيف سيكون مستقبل النادي".





وحقق النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي بعد أن غاب عن خزائن النادي منذ موسم 2010-2011.



