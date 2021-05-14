Advertisements

رسالة تحذيرية من لاوتارو إلى إنتر ميلان

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:31 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
محمد نادر
Advertisements
وجه أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، تحذيرًا لإدارة النيراتزوري، بشأن تجديد عقده.

وكان مارتينيز قد أبدى غضبه من تصرفات الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي الإنتر، بعد إشراكه في الدقيقه ال 36 كبديلا لأليكسيس سانشيز الذي ترك الملعب بداعي الإصابة، قبل أن يقوم المدرب الإيطالي بتغيير لاوتارو في الدقيقة ال 77 من عمر المباراة.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: أكد كامانو نحن هادئون، لكن الوضع الحالي في إنتر يمنعنا من أي تنبؤ".

مضيفا:" لاعبي سعيد في انتر، وفاز مؤخراً بلقب الدوري الايطالي، لكن لا يسعنا إلا الإنتظار".

وأكد:" لم ندخل في مفاوضات مع أي نادي آخر ونتعامل مع بقاء لاوتارو ضمن صفوف الانتر كأولوية".

وحذر:" في الوقت الحاضر لا جدوى من التنبؤ حول مستقبله، لكننا نريد أولا أن نفهم كيف سيكون مستقبل النادي".

وحقق النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي بعد أن غاب عن خزائن النادي منذ موسم 2010-2011.

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم موقف مشاركة أجاي أمام صن داونز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

01:53 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

12:46 م

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق