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جرحى بإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مدينة بئر سبع بإسرائيل

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:34 م
إطلاق صواريخ - أرشيفية
إطلاق صواريخ - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، بإصابة مستوطن جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مدينة بئر سبع بإسرائيل.

                                           

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

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قطاع غزة المواجهات في القدس الشيخ جراح اسرائيل إطلاق صواريخ

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