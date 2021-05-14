اسم الشهرة 30.. أغرب 70 لقب اشتهر بها نجوم الكرة المصرية بين الماضي والحاضر

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ





ونستعرض في الحلقة الثلاثين والأخيرة من سلسلة "اسم الشهرة" أغرب الأسماء الذي اشتعر بها نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء من اللاعبين الذين استوحوا أسمائهم من أسماء نجوم الكرة العالمية، أو أسماء اللاعبين الذين اقترنت بالحيوانات والطيور، والنباتات، والأسماء التي ارتبطت بالمأكولات وغيرها من الأسماء الغريبة...





1- مصطفى منصور حميدو "البوري" – الأوليمبي

2- عبد المنعم مصطفى شطة – الأهلي

3- سمير كمونة – الأهلي

4- أحمد كشري- الأهلي

5- محمود سمنة – بتروجيت

6- أحمد حسن استكاوزا – الأهلي

7- أحمد كابوريا – الزمالك

8- عبد الرحمن جبنة – المقاولون العرب

9- البحر جاسور – الأوليمبي

10- محمد عبد الله حمامة – الزمالك

11- سعيد الجدي – الزمالك

12- حمدي كروان – الأهلي

13- سعيد قطة – الزمالك

14- حمام إبراهيم – الإسماعيلي

15- خالد الضبع – الأهلي

16- علي الفيل – طلائع الجيش

17- حمزة الجمل – الإسماعيلي

18- حسانين خميس "الُحن" – الأوليمبي

19- عكننة – الأوليمبي

20- السكران – الأوليمبي

21- محمد الأكما - السويس

22- حسن الهوا - الأوليمبي

23- حسن اللالي – نادي السويس

24- يسري طربوش – الأوليمبي

25- السيد الضيظوي – المصري

26- مختار حافظ زقلط – الزمالك

27- شريف الصرصار - الأوليمبي

28- أحمد نبيل مانجا – الأهلي

29- أحمد نخلة – الأهلي

30- محمد عبود السنجأ – المصري

31- منير جرجس الليوي – المصري

32- محمد عمر الأكو – المصري

33- شريف كراوية – الإسماعيلي

34- محمد حمص – الإسماعيلي

35- إبراهيم بعرور – الإسماعيلي

36- كريم نيدفيد – الأهلي

37- أحمد بيكهام – الأهلي

38- محمود تريزيجيه – أستون فيلا

39- محمود دونجا – الاسماعيلي

40- محمد ثابت صاروخ – بتروجت

41- محمود الونش – الزمالك

42- محمود جنش – الزمالك

43- مصطفى عفروتو – الأهلي

44- وائل شيتوش – الأهلي

45- أحمد تمساح – سموحة

46- عمرو سماكة – الترسانة

47- أونش – المقاولون

48- حمادة شنح – انبي

49- إبراهيم هيصة – انبي

50- يوسف أوباما – الزمالك

51- محمد البيضا – الكروم

52- يسري طربوش – الأوليمبي

53- المني – الأوليمبي

54- حمدي الزامك – المصري

55- عبد العظيم قلة – المقاولون

56- ناصر التليس – المحلة

57- حسن الفار - الزمالك

58- حسين الفار - الأهلي

59- شريف الفار – الزمالك

60- أحمد كوكا – أولمبياكوس

61- محمد أبوجبل- الزمالك

62- أشرف كابونجا – غزل المحلة

63- أحمد الأبو – القناة

64- أحمد دعدور – حارس مرمى

65- شريف دابو – سيراميكا

66- حسن سوستة – المقاولون

67- أحمد بحبح – الداخلية

68- أحمد حمبوزو – الرجاء

69- أحمد بوسكا – المصري

70- محمد أبوخنجر – الزمالك



