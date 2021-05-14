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بعد النجاح الضخم لـ "الطاووس".. رؤوف عبد العزيز يخوض تجربة سينمائية جديدة من تأليف الكتاب الكبير إسامة أنو عكاشة

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يخوض المخرج رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل إسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر".



ونشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق علية، قائلا:" تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً ، فيلم الباب الأخضر، قصه وسيناريو وحوار : أسامه أنور عكاشه، إشراف عام : حسام شوقى ،إخراج : رؤوف عبد العزيز".



ويستعد المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة في البدء بالتحضير للفيلم من خلال اختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، هذا إلي جانب معاينة لأماكن المقرر التصوير بها.



يعد فيلم"الباب الأخضر"، أول تعاقدات المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث أعماله الدرامية مسلسل "الطاووس"، الذي اعتبره الجمهور والنقاد بمثابة الحصان الأسود في ماراثون رمضان الماضي، وقد شارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ.

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