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تعرف على قصة القديسة كورونا شفيعة الأوبئة

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد القديسة كورونا وهي شابه مصرية صغيرة السن. 

وكانت مارة أثناء تعذيب الشهيد بقطر وذلك عم 177 م ورأت بعينيها تعذيبه، ولم تكن وقت ذلك مسيحية. 

وفي أثناء تعذيب الشهيد بقطر شاهدت ملاكين كل منهما يحمل أكليلا.

وكان الصمت يخيم على ساحة التعذيب وفجأة ارتفعت من وسط الجماهير المحتشدة صيحة عالية من كورونا تصيح طوباك يابقطر، طوبى للعمل المجيد الذي قدمته لله أنني ابصر ملاكين يحمل كل منهما إكليلا رائعًا أثمنهما لك والآخر سيصبح لي

وعلى الرغم من صغر سنى وضعف طبيعتي كامرأة إلا أنه بقوة الهك الذي أصبح إلهى أنا أيضًا سأحتمل تنكيل الوالي وعذابه ليكون لي نصيب مع المسيح.

قبض عليها لأنها كانت تقف إلى جانب المسيحيين المضطهدين وتشجعهم ليبقوا ثابتين في إيمانهم بيسوع المخلص. أما موتها فكان من أشنع وأقسى العذاب، فقد ربطوا ساقيها بحبال أمسك فريق من جهة وفريق أخر من جهة ثانية ومزّقوا جسمها إلى شقين. تكرّمها الكنيسة بعيد خاص يوم 14 أيار- مايو.

، تكرّمها كنائس عديدة في النمسا ومنطقة بافاريا أي ميونيخ، جنوب ألمانيا، حيث لها كنائس للحج على إسمها.

لها كنيسة فاخرة وسط فيينا، العاصمة النمساوية، وإكرامًا لها فقد كانت العملة المستعملة قبل أن تصبح الـ"يورو" تسمى الـ"كرونا". هذا وقد اطّلع شارلمان الكبير الذي أدخل الديانة المسيحية إلى ألمانيا في القرن الثامن على حياتها وأُعجب بها، فنقل ذخيرة منها إلى كنيسته كاتدرائية القديسة مريم أم الله، المعروفة في آخن غرب ألمانيا، على حدود بلجيكا، وجعلها الشفيعة الثانية لكنيسته.

أما الغريب في الأمر، فالقديسة كورونا هي شفيعة المقابر والحامية من الأوبئة والفيضانات. كما وتُطلب شفاعتها للتقوية في الإيمان في حالات الضيق والمحن المستعصية.

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