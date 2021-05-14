Advertisements

محافظ الدقهلية للمواطنين: التزموا بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد بالشواطئ والحدائق (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يقوم بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف "مختار" في تصريحات خاصة عبر فضائية "تن" اليوم الجمعة أن جميع الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك حالة انضباط من قبل جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل خلو جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ من المواطنين.

وفي ذات السياق أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، على استمرار فتح مراكز تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال إن هناك انتشار بـ25 مركز على مستوى المحافظة لتلقي اللقاحات، مناشدًا المواطنين بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاحات، مطالبًا المواطنين بسرعة التوجه إلى مركز تلقي التطعيم حسب الرسالة التي تصل إليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أن يتوجهوا إلى مركز تلقي اللقاحات في حالة عدم التسجيل وسيتم التسجيل لهم وإعطائهم اللقاح.

وأكد على ضرورة إقبال المواطنين على التطعيم لأن هذا الذي سيعمل على القضاء على الفيروس، مشددًا على توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية وجميع غرف الطوارئ في المستشفيات على مستوى المحافظة طوال إجازة العيد.

وقال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاحات هي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت بين اللقاحات في الفاعلية، ولكنه في النهاية سيؤدي إلى تقليل الحالات الحرجة بين المصابين.

وأضاف "الخطيب" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" أن اكتساب المناعة المجتمعية لن يتحقق إلا بالوصول إلى 70% من تطعيم السكان في أي مجتمع وهذا لن يحدث إلا عن طريق التطعيم.

وأشار إلى أن هناك تدفق للقاحات على مصر في إطار حرصها على القيام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ إجراءات مسبقة لعدم حدوث زحام أو تكدس خلال فترة الأعياد.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ ساعتين

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

04:30 م

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

04:33 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

02:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق