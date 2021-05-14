Advertisements

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية التزام منازلهم

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:49 م
سكان المستوطنات
سكان المستوطنات
وكالات
Advertisements

طلب الجيش الإسرائيلي، من سكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية التزام منازلهم، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكان المستوطنات المواجهات في القدس القدس الشيخ جراح الجيش الإسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم موقف مشاركة أجاي أمام صن داونز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 5 ساعات

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق شمالي قطاع غزة

خطوط لوفتهانزا الألمانية توقف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

25 نائبًا بالكونجرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية "جريمة حرب"

نتنياهو: حماس ستتكبد ضربات "لم تتوقعها"

حماس تنفذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة انتحارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

01:53 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

12:46 م

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق