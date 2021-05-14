الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطاب رسمي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي.





وجاء خلال الخطاب المرسل، إلزام المارد الأحمر بخضوع جميع عناصر بعثة الفريق للحجر الصحي، لمدة ثلاث أيام بالعاصمة القطرية الدوحة قبل المباراة.





ومن المنتظر أن يتواجد المارد الأحمر، داخل الفقاعة الطبية بداية من يوم 25 مايو الحالي، وموعد وصول الفريق إلى الدوحة، للإقامة في أحد الفنادق هناك.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي، يوم 28 مايو الجاري على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في السوبر الإفريقي.





ويستعد الفريق بالوقت الحالي، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



