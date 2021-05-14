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موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي فريق تشيلسي بنظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.


ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي نظيره ليستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع بتوقيت أبوظبي.


وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب استاد ستامفورد بريدج.


ويدخل تشيلسي المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

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