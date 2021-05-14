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شرطة مدينة اللد تفرض حظرا للتجول ليلا تفاديا للمصادمات بين العرب واليهود

الجمعة 14/مايو/2021 - 03:58 م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
وكالات
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فرضت شرطة مدينة اللد، اليوم الجمعة، حظرًا للتجول ليلا تفاديا للمصادمات بين العرب واليهود، وفقًا لقنة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية، عشرات المواطنين العرب في البلدات العربية بزعم المشاركة في تظاهرات وأعمال عنف.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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مواجهات شرطة مدينة اللد حظر تجوال العرب اسرائيل

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