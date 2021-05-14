عاجل.. قاتل أسرته بالقليوبية ينتحر بإطلاق النار على نفسه بعد ملاحقات الأمن العام

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات حادث إطلاق بائع خضروات النيران على طليقته وأولاده بالقليوبية، وتبين أن دافع الجريمة هو عقد طليقته لحفل خطوبة ابنتهما دون علمه.





وأثناء أعمال الملاحقات الأمنية لفريق البحث لتحديد مكان اختبائه لضبطه، أقدم المتهم على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه.





يذكر أنه تلقى مركز الخانكة بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بناحية سرياقوس دائرة المركز ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث القليوبية وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام تبين من قيام 45 سنة بائع خضروات مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه كل من نجله 24 سنة، وابنته 18 سنة وشقيق طليقته 40 سنة ونجل شقيق آخر لطليقته 25 سنة وخطيب الثانية 20 سنة؛ جميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات الناحية مُصابين بأعيرة نارية متفرقة.





وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش وفـي وقت لاحق توفـت الثانية والثالث.





وكلف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتبين قيام طليقته المتهم 42 سنة ربة منزل "مقيمة طرف الأول بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام علي إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.





وبتاريخ اليوم ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم برئاسة قطاع الامن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسرى داخل أرض زراعية بذات الناحية وبها.



