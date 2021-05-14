وزير الإنتاج الحربي يؤكد استمرار دعم منظومة تجميع الألبان على مستوى الجمهورية

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وفق أرقى المعايير.





وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية نظرًا لأنه يساهم في الحفاظ على الثروة القومية من الألبان التي تنتج بالدولة وما يحققه من مردود غذائي عالي الجودة من خلال توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات صحية وآمنة وأسعار منافسة.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في تنفيذ المشروع تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للبدء فى تطوير عدد من مراكز تجميع الألبان، موضحًا أن الشركة (مصنع 99 الحربى) ستقوم في إطار هذا التعاون المشترك بتصنيع وتركيب المعدات والمستلزمات اللازمة لعدد من المراكز من خلال التكنولوجيات المتاحة لديها وكذا المتوفرة بالشركات الشقيقة، مضيفًا أنه تم صدور أوامر إسناد للبدء في عدد (71) مركز بمختلف المحافظات ما بين مراكز تابعة لوزارة الزراعة ومراكز تابعة للقطاع الخاص.



