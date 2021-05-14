وفاة الفنان محمد ريحان بعد صراع مع المرض





وكتب "عاشور"، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: " ⚫ وداعاً الفنان الكبير محمد ريحان ... شاء الله أن يكون" الشيخ صالحين " هو آخر أدوارك فى ذاك الفن الذى أحببت ، واشهد الله أنك كنت من الصالحين ولاأزكيك على الله .

كنت أنسانا رقيقا ، بشوش الوجه ، لين الطبع ، مجتهدا نتعلم منك ، لازمتك كثيرا طوال تصوير مسلسل موسي ، وتقربت منك كثيراً ، وتألمت لسماعى خبر رحيلك كثيرا ، إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

أعلن الفنان مغيد عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الفنان محمد ريحام بعد صراع طويل مع المرض.