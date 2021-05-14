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وفاة الفنان محمد ريحان بعد صراع مع المرض

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن الفنان مغيد عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الفنان محمد ريحام بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "عاشور"، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "⚫ وداعاً الفنان الكبير  محمد ريحان  ... شاء الله أن يكون"  الشيخ صالحين " هو آخر أدوارك فى ذاك الفن الذى أحببت ، واشهد الله أنك كنت من الصالحين ولاأزكيك على الله  .
 كنت أنسانا  رقيقا ، بشوش الوجه ، لين الطبع  ، مجتهدا نتعلم منك ، لازمتك كثيرا طوال تصوير مسلسل موسي  ، وتقربت منك كثيراً   ، وتألمت لسماعى خبر رحيلك كثيرا ، إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

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