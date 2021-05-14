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عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على "وجه السرعة".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان منذ قليل: "نبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا من خلال مفاوضات موجهة نحو النتائج في إطار قيادة الاتحاد الإفريقي".

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أزمة سد النهضة تدعو للقلق، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، وعلى الشعب المصري أن يثق بقيادته السياسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، عددًا من مشروعات هيئة قناة السويس.

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سد النهضة بوابة الفجر الولايات المتحدة الفجر اثيوبيا

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