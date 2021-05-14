Advertisements

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وتوطين الصناعات المتطورة.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.

وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 8 مايو أبريل، وحتى اليوم الجمعة 14 مايو 2021:

حياة كريمة

على صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي كل من الوزارة والهيئة الهندسية.

إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة

كما عقد مدبولي اجتماعا لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارتين والهيئة الهندسية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.

اجتماع مجلس المحافظين

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، حيث طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" بصرامة، وشدد على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الدولة خلال إجازة العيد.

مشروع السيارات الكهربائية

كما عقد مدبولي اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود تطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، وتطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية.

جهود لجنة الاستغاثات الطبية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت استعراض تقرير من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021، حيث قامت اللجنة بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.

تفقد مشروعات محافظة الجيزة

كما قام مدبولي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، حيث استهل جولته بتفقد الوحدات السكنية في مدينة حدائق أكتوبر لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، ووجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، حيث استمع إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، مشيرا إلى أن أنه سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر "محور ترعة الزمر سابقا"، في ختام جولته في محافظة الجيزة، حيث يعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

التهنئة بعيد الفطر

واستكمالا لما سبق، تم إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأيضا تم إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.

توطين الصناعات المتطورة

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، فشملت لقاء مع رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعدد من مسئولي الشركة، حيث أكد على سعى الحكومة لعقد شراكات تتضمن توطين الصناعات المتطورة، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء جائحة كورونا الدكتور مصطفى مدبولي الثانوية العامة اجتماع مجلس المحافظين أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

أخبار تهمك

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. ننشر موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف

اليوم.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة لبحث تحفيز القطاع الصناعي

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يعقدان اجتماعهما الثانى لمناقشة مشروع لائحة لقانون التصالح

مستجدات كورونا ومد مهلة التصالح في البناء.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

"استقبال رئيس وزراء السودان".. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

04:30 م

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

04:33 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

02:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق