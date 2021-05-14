الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وتوطين الصناعات المتطورة.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 8 مايو أبريل، وحتى اليوم الجمعة 14 مايو 2021:



حياة كريمة



على صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي كل من الوزارة والهيئة الهندسية.



إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة



كما عقد مدبولي اجتماعا لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارتين والهيئة الهندسية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.



اجتماع مجلس المحافظين



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، حيث طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" بصرامة، وشدد على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الدولة خلال إجازة العيد.



مشروع السيارات الكهربائية



كما عقد مدبولي اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود تطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، وتطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية.



جهود لجنة الاستغاثات الطبية



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت استعراض تقرير من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021، حيث قامت اللجنة بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.



تفقد مشروعات محافظة الجيزة



كما قام مدبولي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، حيث استهل جولته بتفقد الوحدات السكنية في مدينة حدائق أكتوبر لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، ووجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات.



وتفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، حيث استمع إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، مشيرا إلى أن أنه سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر "محور ترعة الزمر سابقا"، في ختام جولته في محافظة الجيزة، حيث يعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.



التهنئة بعيد الفطر



واستكمالا لما سبق، تم إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأيضا تم إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.



توطين الصناعات المتطورة



أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، فشملت لقاء مع رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعدد من مسئولي الشركة، حيث أكد على سعى الحكومة لعقد شراكات تتضمن توطين الصناعات المتطورة، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.