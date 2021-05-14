اقتحام ساحات الأقصى وسقوط الصاروخ الصيني الطائش.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 8 مايو 2021، وحتى اليوم الجمعة 14 مايو 2021:



منع زعيم المعارضة الباكستانية من مغادرة البلاد



أعادت السلطات الباكستانية زعيم المعارضة المتهم بالفساد، يوم السبت الماضي، من المطار الدولي في لاهور ومنعته من مغادرة البلاد.



وقالت مريم أورنجزيب، المتحدثة باسم الحزب، إن شهباز شريف، رئيس كتلة المعارضة في مجلس النواب وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، لم يُسمح له بركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى لندن، وقالت إن مسؤولي الهجرة في المطار قالوا إن اسم شريف لا يزال "على القائمة السوداء" لذلك لا يمكنه المغادرة.



وقضت محكمة لاهور العليا بأنه يمكن لشريف مغادرة باكستان والبقاء في الخارج لتلقي العلاج حتى أوائل يوليو.



وكانت المحكمة قد نظرت في التماس من شريف، بصفته أحد محاربي مرض السرطان، بحاجته الآن إلى العلاج خارج باكستان.



المجلس العسكري البورمي يصنّف حكومة الظل الموازية منظمة إرهابية



صنّف المجلس العسكري في بورما، يوم السبت الماضي، مجموعة نواب مقالين شكّلوا حكومة ظل موازية بأنهم "إرهابيون" في خطوة تندرج في إطار ممارسات يسعى عبرها الجيش لإحكام قبضته على البلاد المضطربة.



ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير واعتقال الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي، تشهد البلاد انتفاضة مستمرة تطالب باستعادة الديمقراطية.



ولا تزال الاحتجاجات الشعبية اليومية مستمرة، وسط مقاطعة الطلاب للدراسة وتوقف التعليم في الجامعات وإضراب عدد كبير من موظفي القطاع العام مما شل عمليا البلاد.



وفي خضم الاحتجاجات شكّلت مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري أطلقوا عليها تسمية "حكومة الوحدة الوطنية".



والأربعاء اعلنت حكومة الظل تشكيل "قوة الدفاع الشعبي" لحماية المدنيين من عنف الجيش.



سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي



أكدت قيادة قوة الفضاء الأمريكية سقوط الصاروخ الصيني، موضحة أن بقايا الصاروخ الفضائي سقطت في مكان ما في المحيط الهندي.



وقالت السلطات الصينية، إن الصاروخ الفضائي تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.



وأوضحت أن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.



جيش الاحتلال يقتحم ساحات المسجد الأقصى



اقتحمت قوات جيش الاحتلال ساحات المسجد الأقصى.



وأعلنت مصادر فلسطينية، عن وقوع مواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.



واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.



ولم يتضح سبب اندلاع أعمال العنف في الأقصى، التي نشبت عندما انتشرت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية بأعداد كبيرة بينما كان الآلاف من المصلين المسلمين يؤدون صلاة العشاء في ساحة تلة مترامية الأطراف.



رئيس جنوب السودان يحل البرلمان



وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير، يوم الأحد الماضي، مرسوما حلّ بموجبه برلمان البلاد.



ورحبت جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد بهذه الخطوة، وبث التلفزيون الحكومي نص المرسوم



وجاءت الفقرة حول تجديد تشكيل غرفتي البرلمان الوطني ضمن نص اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018 بين سلفا كير وقائد المتمردين السابق رياك مشار، والذي شكل أساسا لتسوية النزاع المسلح في البلاد من خلال دمج ممثلي المعارضة في جميع فروع السلطة.



ومما اتفق عليه الجانبان تشكيل غرفتي البرلمان من نواب يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية.



وتعود الحصة الكبرى من المقاعد في الغرفة السفلى (الجمعية التشريعية الوطنية) إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي يدعم الرئيس سلفا كير.



أما أنصار رياك مشار نائب رئيس الدولة الأول، سوف يحصلون على ربع المقاعد النيابية، فيما من المتوقع تشكيل البرلمان الجديد الأسبوع المقبل.



تمديد العمل بإجراءات الإغلاق في العاصمة الهندية



أعلنت السلطات الهندية، يوم الأحد الماضي، العمل بإجراءات الاغلاق لمدة أسبوع أخر في العاصمة نيودلهي، وتبنت قيود أكثر صرامة للسيطرة على موجة تفشي فيروس كورونا.



وقال رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجروال، إنه تقرر تمديد إجراءات الإغلاق، التي كان من المفترض أن تنتهى الإثنين الماضي، بعد تمديدها عدة مرات، حتى 17 مايو الحالي.



وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت نيودلهي متوسط إصابات يومي يقدر بـ19 ألفًا و500 حالة إصابة جديدة على مدار الأيام الماضية، مع استمرار نقص الأكسجين في المستشفيات.



الكويت تقرر إلغاء الحظر الجزئي



قرر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الإثنين الماضي، إلغاء الحظر الجزئي المطبق في البلاد بدءا من أول أيام عيد الفطر.



كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، فتح دور السينما والسماح لمن تلقوا اللقاح فقط بالدخول.



فتح باب الترشح لرئاسة إيران



أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، فتح باب التسجيل للترشح في الانتخابات الرئاسية في البلاد.



ووافق البرلمان الإيراني، على تعديل قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث نال التعديل موافقة 152 نائبًا، فيما عارضه 56، بينما امتنع ست نواب عن التصويت، من أصل 239 نائبًا حضروا الاجتماع.



وينص القانون الجديد في الجزء الثاني من البند الأول من المادة الأولى، على أن مرشح الرئاسة الإيرانية ينبغي أن يكون إيراني الأصل، ولا يحمل جنسية أو إقامة دولة أخرى، أو حتى مقدماتها (Green Card) في السابق أو في الوقت الراهن.



ورفض البرلمان الإيراني، مقترحًا بأن يكون سن مرشحي الانتخابات الرئاسية بين 40 إلى 70 عاما.



وجاء تعديل القانون قبل شهور من إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو العام المقبل، وكان مستشار المرشد الإيراني لشؤون الصناعات الدفاعية، العميد حسين دهقان، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية



أحمدي نجاد يترشح لرئاسة إيران



أعلن التليفزيون الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس السابق أحمدي نجاد، قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.



يذكر أن أحمدي نجادن البالغ من العمر 64 عاما، شغل منصب الرئيس لولايتين (2005-2013)، وهو العدد الأقصى من الولايات المتتالية المتاحة دستوريا.



وتقدم بترشيحه مجددًا في انتخابات عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق عليه.

