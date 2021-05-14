منذ تولي السيسي.. كيف ساهمت "الإسكان" في تنمية محافظة الأقصر؟

اهتمام كبير، تحظى به محافظات الصعيد، من جانب الدولة المصرية، التى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما محافظات الوجه القبلى وصعيد مصر، التى عات من الإهمال على مدى عقود، الأمر الذى كان دافعا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بها، والتوجيه المستمر بتنميتها، وتلبية احتياجات مواطنيها.



وتسعى الحكومة جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية، الرامية إلى تنمية مختلف المحافظات المصرية، فى جميع القطاعات، وخصوصا القطاعات الحيوية التى تمس احتياجات المواطنين اليومية، والمتعلقة بتوفير حياة كريمة تليق بآدميتهم، وتقديم الخدمات الحكومية المختلفة لهم.



ومن بين القطاعات التى استثمرت فيها الدولة المصرية، قطاع الإسكان، الذى ساهم وبشكل كبير فى تنمية محافظات الصعيد، من خلال إقامة الكثير من المشروعات المختلفة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف ساهمت وزارة الإسكان فى تنمية محافظة الأقصر:



- بلغت جملة الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الأقصر، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر عام 2014 وحتى الآن، 4.743 مليار جنيه.



- وجهت استثمارات وزارة الإسكان بالأقصر لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وبمدينة طيبة الجديدة.



- بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الأقصر منذ عام 2014 حتى الآن، 13900 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تحسين بيئة السكن، وغيرهما.



- تم تطوير 13 منطقة غير آمنة بالأقصر.



- تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومشروعات الطرق بإجمالى أطوال 18 كيلومترا، ومنها إحلال وتجديد طريق الكرنك - نجع الطويل، ورفع كفاءة طريقي البحاروة وامتداد بدران - الهيلتون.



- تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب، منها محطة مياه إسنـا.



- تم وجارٍ تنفيذ 12 مشروعا للصرف الصحى، منها محطـة صرف صحى الطود الجديدة.



- تم وجارٍ تطوير 14 قرية بالمحافظة.



- بلغت جملة الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمدينة طيبة الجديدة، منذ عام 2014 حتى الآن، 1.567 مليار جنيه.



فى قطاع الإسكان، تم تنفيذ 6912 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 895 مليون جنيه.



تم تنفيذ 40 مشروعا خدميا بتكلفة بلغت 230 مليون جنيه.



تم تنفيذ مشروعات طرق بتكلفة 112 مليون جنيه.



تم تنفيذ مشروعات فى قطاع المرافق بتكلفة 330 مليون جنيه.



جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان تعمل على تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، المحور الأول: يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، والمحور الثاني: تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة "الأجيال السابقة"، وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه، أما المحور الثالث: تنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.