نائب محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة يتابعان إنشاءات سوق أبو المكارم (صور)

Advertisements
نائب محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة يتابعان إنشاءات سوق أبو المكارم (صور)
الجمعة 14/مايو/2021 - 04:21 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها في سوق "أبو المكارم"، في نطاق حي غرب مدينة نصر.
ويعد السوق من الأسواق الحضارية، التي يتم إنشاؤها في نطاق أحياء المنطقة الشرقية، تنفيذا لتوجيهات الدولة ومحافظة القاهرة، لإنشاء أسواق حضارية في الأحياء، تستوعب جميع الباعة، ومجهزة بأحدث الأساليب، وأهمها عوامل الأمان.
وفي سياق أخر، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك غدًا.
وتضمن الاجراءات عدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويعد السوق من الأسواق الحضارية، التي يتم إنشاؤها في نطاق أحياء المنطقة الشرقية، تنفيذا لتوجيهات الدولة ومحافظة القاهرة، لإنشاء أسواق حضارية في الأحياء، تستوعب جميع الباعة، ومجهزة بأحدث الأساليب، وأهمها عوامل الأمان.
وفي سياق أخر، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك غدًا.
وتضمن الاجراءات عدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
Advertisements