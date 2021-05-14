نائب محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة يتابعان إنشاءات سوق أبو المكارم (صور)

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها في سوق "أبو المكارم"، في نطاق حي غرب مدينة نصر.



ويعد السوق من الأسواق الحضارية، التي يتم إنشاؤها في نطاق أحياء المنطقة الشرقية، تنفيذا لتوجيهات الدولة ومحافظة القاهرة، لإنشاء أسواق حضارية في الأحياء، تستوعب جميع الباعة، ومجهزة بأحدث الأساليب، وأهمها عوامل الأمان.



وفي سياق أخر، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك غدًا.



وتضمن الاجراءات عدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

