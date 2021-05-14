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محافظ بورسعيد يقرر انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 1 يونيو

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي - الشهادة الإعدادية - في الأول من يونيو بدلًا من الموعد السابق وهو 22 مايو، وذلك استجابة لأولياء الأمور والنواب، تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وزيادة تركيزهم قبل بدء الامتحانات.

وأشار المحافظ، إلى أن الامتحانات ستكون من الأول من يونيو حتى العاشر من نفس الشهر وسط إجراءات احترازية ووقائية، حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتكون الامتحانات كالتالي: الثلاثاء 1 يونيو مادة الجبر والإحصاء، والخميس 3 يونيو مادة الهندسة، السبت 5 يونيو مادة العلوم، والأثنين 7 يونيو مادة اللغة العربية، الأربعاء 9 يونيو مادة اللغة الأجنبية، والخميس 10 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية.

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