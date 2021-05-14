Advertisements

مدرب صن داونز متحدثا عن مواجهة استاذه: ستكون مواجهة شيقة

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز، أن فريق الأهلي مدجج بالنجوم وهو ما يتجلىفي مستوى الفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني، وذلك قبل المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين غدا السبت.

وعمل موكوينا مساعدا لموسيماني في صنداونز وكان مرشحا للانتقال معه إلى الأهلي ولكنه فضل البقاء في جنوب إفريقيا.

وعن مواجهة موسيماني مدرب صن داونز السابق والأهلي الحالي قال موكوينا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" الأهلي تحت قيادته يقدم عملا مميزًا، ندرك جيدًا النهج الخططي الذي يتبعه لأنه ينعكس على الفريق".

وتابع:" هوية الأهلي واضحة فريق متوازن يلعبون من الخلف لبناء الهجمات ولديهم قلب دفاع جيد جدًا ويعتمدون على الجناحين، ووجود أيمن أشرف في قلب دفاع الأهلي يمنح الفريق توازن كبير لأنه يعطي الفرصة لمعلول للقيام بمهام هجومية بالجبهة اليسرى".

وعن غياب علي معلول أوضح مدرب الفريق الجنوب أفريقي:" معلول لاعب مميز للغاية من الصعب إيجاد ظهير أيسر في قارة إفريقيا أو العالم يلمس الكرة 80 مرة في 90 دقيقة بخلاف تمريراته الحاسمة، يمنح الأهلي قوة هجومية كبيرة".

وأختتم:" ستكون مباراة شيقة ومثيرة ولكن لدينا مسؤولية القدوم إلى مصر ليس فقط للسيطرة على الملعب وفرض أنفسنا بل يجب أن نكون ماهرين من الناحية التكتيكية للقيام بعملنا".

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز على ستاد السلام غدا السبت ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى دوري أبطال إفريقيا الاهلي الأهلي أمام صن داونز

أخبار تهمك

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 19 ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يعلق على واقعة زميل صلاح المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

توفي خلال سجوده.. أهالي البحيرة يشيعون جثمان عميد شرطة (صور)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من الكاف قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

توجيه عاجل من وزارة البيئة فور ظهور تلوث زيتي بشمال الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفقد لاعبا مؤثرا أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب صن داونز يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

كيف يواجه الأهلي "تدوير" صن داونز؟

مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي لمعلول استعدادًا لمواجهة صن داونز

قاهر الأهلي والزمالك.. ماذا قدم بيتسو موسيماني مع صنداونز بعد تجديد عقده؟ (أرقام)

خليفة فايلر.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موسيماني" مدرب الأهلي المحتمل

أول رسالة من موسيماني بعد الرحيل عن صن داونز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

04:33 م

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

04:30 م

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

04:30 م

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق