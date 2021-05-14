مدرب صن داونز متحدثا عن مواجهة استاذه: ستكون مواجهة شيقة

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز، أن فريق الأهلي مدجج بالنجوم وهو ما يتجلىفي مستوى الفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني، وذلك قبل المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين غدا السبت.





وعمل موكوينا مساعدا لموسيماني في صنداونز وكان مرشحا للانتقال معه إلى الأهلي ولكنه فضل البقاء في جنوب إفريقيا.





وعن مواجهة موسيماني مدرب صن داونز السابق والأهلي الحالي قال موكوينا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" الأهلي تحت قيادته يقدم عملا مميزًا، ندرك جيدًا النهج الخططي الذي يتبعه لأنه ينعكس على الفريق".





وتابع:" هوية الأهلي واضحة فريق متوازن يلعبون من الخلف لبناء الهجمات ولديهم قلب دفاع جيد جدًا ويعتمدون على الجناحين، ووجود أيمن أشرف في قلب دفاع الأهلي يمنح الفريق توازن كبير لأنه يعطي الفرصة لمعلول للقيام بمهام هجومية بالجبهة اليسرى".





وعن غياب علي معلول أوضح مدرب الفريق الجنوب أفريقي:" معلول لاعب مميز للغاية من الصعب إيجاد ظهير أيسر في قارة إفريقيا أو العالم يلمس الكرة 80 مرة في 90 دقيقة بخلاف تمريراته الحاسمة، يمنح الأهلي قوة هجومية كبيرة".





وأختتم:" ستكون مباراة شيقة ومثيرة ولكن لدينا مسؤولية القدوم إلى مصر ليس فقط للسيطرة على الملعب وفرض أنفسنا بل يجب أن نكون ماهرين من الناحية التكتيكية للقيام بعملنا".



