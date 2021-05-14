ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى أعلى معدل له منذ 2018

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في إسبانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد خلال أبريل الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال أكثر من عامين، والتي تأتي متوافقة مع تقديرات أولية.





وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 2ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في أعقاب زيادة بنسبة 3ر1% في مارس، وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع تقديرات أولية نشرت في 29 أبريل، وكانت الأعلى منذ أكتوبر 2018، عندما بلغت نسبة التضخم 3ر2%.





وظلت الأسعار الأساسية للمستهلكين ثابتة على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 3ر0% في شهري مارس وفبراير، حسبما أظهرت البيانات.





وشهدت أسعار المساكن أعلى زيادة في أبريل حيث ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي تليها تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 4ر7%، فيما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 6ر4%.





وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر1% في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 1% في مارس، وجاءت الزيادة متوافقة مع التقديرات الأولية.