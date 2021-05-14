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المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

الجمعة 14/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن نجم الفريق يعزل نفسه حاليا بعد أن كان على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر النادي أنه لم تثبت إصابة توني كروس "31 عاما" بفيروس كورونا.

وكان كروس يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها فريقه على غرناطة 4 - 1 الخميس في الدوري الإسباني. ولم يحدد الريال المدة التي سيستمر فيها اللاعب بعزل نفسه.

ويختتم الريال مبارياته هذا الموسم بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد ثم ضيفه فياريال بعدها بأسبوع.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف.

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